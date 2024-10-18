JBLは、建設業者様専用のファクタリングサービスである「建設業者様専門ファクタリング 売掛金pay」をスタートしました。 JBL「建設業者様専門ファクタリング 売掛金pay」 JBLは、建設業者様専用のファクタリングサービスである「建設業者様専門ファクタリング 売掛金pay」をスタート。■提供背景ファクタリングは売掛債権(請求書)の売却によって、本来の支払い期日よりも早く売掛金を回収できる資金調達手段です。最近