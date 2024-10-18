サンスター文具から、『機動戦士ガンダム』の「シャア・アズナブル」と「ジオン公国軍」をモチーフにしたグッズが登場！ミリタリー風のワッペンが印象的な特別仕様のPCケースとガジェットケースです。 サンスター文具『機動戦士ガンダム』シャア・アズナブル／ジオン公国軍 モチーフ「PCケース／ガジェットケース」  予約期間：2024年10月11日(金)〜 準備数に達し次第終了商品お届け：2025年1月予定販売店舗：バン