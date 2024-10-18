サウジアラビアサッカー連盟は、２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選に臨んでいる同国代表のロベルト・マンチーニ監督（５９）を解任することを決めたと、地元メディアが報じた。サウジアラビア紙「アル・メディナ」によると、同国代表チームは１勝２分け１敗の勝ち点５でグループ３位につけているものの、ふがいない試合が続いていることで指揮官交代を決断したという。「連盟はグリーンチーム（サウジアラビア代表）の成績不