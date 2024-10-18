Googleが、NotebookLMの「音声の概要」の内容をユーザーがカスタマイズできる機能を追加したことを発表しました。また、2024年中に正式リリースについて発表される予定の企業向けのサービス「NotebookLM Business」のパイロットプログラムの募集もスタートしました。NotebookLM update: Audio Overview controls and team collaborationshttps://blog.google/technology/ai/notebooklm-update-october-2024/GoogleのNotebookLMは、