◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦メッツ２―１０ドジャース（１７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１７日（日本時間１８日）、４戦先勝のリーグ優勝決定シリーズ第４戦、敵地・メッツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、初回先頭の１打席目に先頭打者本塁打を放つなど３打数１安打１打点、３四球４得点でチームの勝利に貢献し、先発した山本由伸投手