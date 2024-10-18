『アベンジャーズ』シリーズのラスボス級ヴィラン、サノス役で知られるジョシュ・ブローリンが、エドガー・ライト監督によるリメイク映画『バトルランナー』のヴィラン役で出演交渉の最終段階にあるという。米が報じている。主演は『トップガン マーヴェリック』（2022）のグレン・パウエルだ。 『バトルランナー』は、ホラーの帝王ことスティーヴン・キングが、“リチャ&