◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズドジャース10−2メッツ(日本時間18日、シティ・フィールド)2勝1敗で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦。ドジャースは大谷翔平選手の先頭打者ホームランが飛び出すなど打線が10得点で快勝。ワールドシリーズ進出に王手をかけました。初回、1番の大谷翔平選手は、左腕ホセ・キンタナ投手の2球目をとらえ、ライトへの先頭打者ホームラン。前日から2打席連続の一発で試合を勢いづけます。同点の