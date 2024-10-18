性犯罪で服役して出所からわずか10日余りで、障害を持つ実の妹を性的暴行した20代の韓国男性が、控訴審でより重い刑を宣告された。【韓国】鬼畜…女子中学生を“買った”韓国男性、エイズ患者だった10月18日、韓国の法曹界によると、釜山（プサン）高等裁判所・刑事2部は最近、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の容疑で起訴された20代男性のA氏に対し、懲役9年の1審判決を破棄し、懲役12年を言い渡した。また、10年間の位置追