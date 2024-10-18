トム・ホランドが、ついに『スパイダーマン4』の脚本草稿を読んだようだ。米にゲスト登場し、自ら語っている。 （MCU）のマーベル・スタジオとソニー・ピクチャーズによる『スパイダーマン』シリーズは『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』で一区切りを経ており、トム・ホランド続投によるシリーズ第4弾の進捗が長らく待ち望まれていた。前3作を手掛けたジョン