コンテンツ管理システム「WordPress」を巡って、ホスティングサービス・WP Engineと争っている開発元のAutomatticで、マット・マレンウェッグCEOが会社の方針に反対の従業員に対して、9カ月分の給与を受け取って退職する機会を再び提示したことがわかりました。Employees Describe an Environment of Paranoia and Fear Inside Automattic Over WordPress Chaoshttps://www.404media.co/automattic-buyout-offer-wordpress-matt-mu