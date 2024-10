Unityが2024年10月17日に、ゲーム開発エンジン「Unity 6」を全世界でリリースしました。Unity 6はこれまでで最も安定性が高く、パフォーマンスに優れたバージョンとされています。Unity 6、本日公開!|Unityブログhttps://unity.com/ja/blog/introducing-unity-6-launch???? Unity 6 is here! ????Unity CEO Matthew Bromberg shares insights into how we’re building, testing, and releasing the most stable and performant