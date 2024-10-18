¡Ø¤¨¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´¤Æ¥ï¥ó¥ª¥Ú¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò²ò¸Û¤Ç¤¹¤«¡©1¡Ù¡Ê°Ë±÷¡§Ì¡²è¡¢²¼¾ëÊÆÀã¡§¸¶ºî¡¢icchi¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´19²ó¡Û¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ï¥ó¥ª¥Ú¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£°¦¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤âµõ¤·¤¯¡¢¼ÒÄ¹¸òÂå¤òµ¡¤Ë²ò¸ÛÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÍÁ³Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤êÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇÍÄÆëÀ÷¤ÎÎëÌÚ·òÂÀ¤ÈºÆ²ñ¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¡¢·òÂÀ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¡£·òÂÀ