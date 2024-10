Metaが、ロサンゼルスオフィスに勤める約24名の従業員を解雇したことが報じられています。解雇の理由は、オフィスでの食事補助として支給されていたクレジットの不適切な使用で、一部の従業員はこのクレジットを日用品の購入に流用していたことが明らかになりました。Meta fires staff for abusing $25 meal creditshttps://www.ft.com/content/7d1a2738-2518-4ddb-811b-8abf9a745590Meta fires staffers for using $25 meal credi