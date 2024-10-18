◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第２戦巨人１―２ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の最終ステージ（Ｓ）第２戦が東京Ｄで行われ、リーグ王者の巨人が同３位のＤｅＮＡに連敗を喫した。長嶋茂雄終身名誉監督（８８）＝報知新聞社客員＝が阿部慎之助監督（４５）を激励に訪れた一戦で、菅野が同点の７回にオースティンに決勝ソロを献