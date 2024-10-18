オリックス大好きタレントのメイ・イズモト（５２）が岸田護新監督（４３）の誕生に胸を躍らせた。昨季までのリーグ３連覇から、今季は５位に沈み、中嶋聡前監督（５５）が辞任。愛するチームは新時代を迎える。スポーツ報知に寄せる応援コラム「オリに一生懸メイ」の第８回では、「決断」や「変化」をテーマに持論をつづった。スポーツ報知読者の皆さま、オリックスを応援する皆さま、バファローズは２０２４年の戦いが終わっ