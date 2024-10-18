NY株式17日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均43245.68（+167.98+0.39%） ナスダック18415.55（+48.47+0.26%） CME日経平均先物39305（大証終比：+205+0.52%） 欧州株式17日終値 英FT100 8385.13（+56.06+0.67%） 独DAX 19583.39（+150.58+0.77%） 仏CAC40 7583.73（+91.73+1.22%） 米国債利回り 2年債 3.980（+0.043） 10年債4.093（+0.080） 30年債4.391（+