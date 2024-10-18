ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが１６日（日本時間１７日）、米ニューヨーク・ソニーホールで初のワールドツアー「ＷｏｒｌｄＴｏｕｒ２０２４ＲｏａｄｔｏＡ」の最終日を迎えた。９月３日の台北から香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの計６都市を巡ったツアー。デビュー前に１年間武者修行をしたロサンゼルス公演では、松田元太（２５）が「ワッツアップ、ＬＡ？ウィー・アー・バック」と流ちょう