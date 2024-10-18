NY株式17日（NY時間14:12）（日本時間03:12） ダウ平均43168.31（+90.61+0.21%） ナスダック18408.25（+41.17+0.22%） CME日経平均先物39395（大証終比：+295+0.75%） 欧州株式17日終値 英FT100 8385.13（+56.06+0.67%） 独DAX 19583.39（+150.58+0.77%） 仏CAC40 7583.73（+91.73+1.22%） 米国債利回り 2年債 3.978（+0.041） 10年債4.095（+0.082） 30年債4.392（+0