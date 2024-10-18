［ワシントン１７日ロイター］ - 米国は１７日、攻撃用ドローン（無人機）の製造と出荷に関与した中国企業２社とロシアの関連会社に制裁を科した。また、ウクライナ戦争への協力を停止するよう警告した。米財務省によると、ロシアの長距離攻撃ドローン「ガルピヤ」シリーズのエンジンを製造する中国企業、厦門リンバッハ（ＸｉａｍｅｎＬｉｍｂａｃｈＡｉｒｃｒａｆｔＥｎｇｉｎｅ）と、ドローン輸送に関与したレド