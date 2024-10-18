NY株式17日（NY時間13:18）（日本時間02:18） ダウ平均43277.22（+199.52+0.46%） ナスダック18475.13（+108.05+0.59%） CME日経平均先物39415（大証終比：+315+0.80%） 欧州株式17日終値 英FT100 8385.13（+56.06+0.67%） 独DAX 19583.39（+150.58+0.77%） 仏CAC40 7583.73（+91.73+1.22%） 米国債利回り 2年債 3.983（+0.045） 10年債4.091（+0.078） 30年債4.388（