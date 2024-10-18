NY株式17日（NY時間12:20）（日本時間01:20） ダウ平均43200.13（+122.43+0.28%） ナスダック18481.61（+114.53+0.62%） CME日経平均先物39450（大証終比：+350+0.89%） 欧州株式17日GMT16:20 英FT100 8385.13（+56.06+0.67%） 独DAX 19583.39（+150.58+0.77%） 仏CAC40 7583.73（+91.73+1.22%） 米国債利回り 2年債 3.987（+0.049） 10年債4.095（+0.082） 30年債4.3