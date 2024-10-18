◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース8−0メッツ（2024年10月16日ニューヨーク）ドジャースの1番・大谷の前を打つ恐怖の9番打者にして、まさに「ミスター・オクトーバー（10月男）」だ。「キケ」ことE・ヘルナンデスが2―0の6回に左翼へ2ランを放った。PS通算15本目の一発はベーブ・ルースと並び、ジャッジ（ヤンキース）を上回る現役選手単独8位となった。地区シリーズ第5戦でもパドレス・ダルビッシュから