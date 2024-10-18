NY株式17日（NY時間11:27）（日本時間00:27） ダウ平均43224.20（+146.50+0.34%） ナスダック18441.62（+74.54+0.41%） CME日経平均先物39345（大証終比：+245+0.63%） 欧州株式17日GMT15:27 英FT100 8386.35（+57.28+0.69%） 独DAX 19580.84（+148.03+0.76%） 仏CAC40 7584.68（+92.68+1.24%） 米国債利回り 2年債 3.978（+0.041） 10年債4.087（+0.074） 30年債4.37