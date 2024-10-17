野田愛実がフジテレビ系木曜劇場『わたしの宝物」の主題歌「明日」を、10月31日に配信リリースすることが決定した。歌詞サイトでは既にフル尺の歌詞が公開されている。また、リリースに先んじて本日から楽曲のプレアド・プレセーブも実施中だ。リリース情報「明日」2024年10月31日配信リリースhttps://avex.ffm.to/ashita歌詞https://www.uta-net.com/song/361984/https://utaten.com/artist/lyric/12401関連リンク◆野田愛実 オフ