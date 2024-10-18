£²¡¦£µ¼¡¸µÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë±é½Ð²È¡¦±§¼£Àî¤Þ¤µ¤Ê¤ê»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö£æ¡¥£å£î£ô£å£ò£ô£á£é£î£í£å£î£ô¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú·à¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é£Æ£é£ò£ó£ô£Á£î£ô£è£å£í¡×¤¬£±£·Æü¡¢Ï»¹Ô²ñ¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÉÊÀî¶è¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÀ­¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤ËÀ­ÊÌ¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¹ñ¤ä¸¢ÎÏ¤¬Íí¤ó¤À»×ÏÇ¤ÎÃæ¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤­¤ë¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤À¡£»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÉñÂæ¡Ö¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¥¨¥¯¥¹¥È¥é