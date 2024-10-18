【日本海軍 戦艦 大和 “1945 スーパーディテール”】 10月18日 出荷開始 価格：8,800円 ハセガワは、プラモデル「日本海軍 戦艦 大和 “1945 スーパーディテール”」の出荷を10月18日に発売する。価格は8,800円。 本商品は、「日本海軍 戦艦 大和」にエッチングとシンチュウ挽きものをセットした豪華版・限定キット