【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-Z戦士-】 10月18日 発売 価格：5,500円 BANDAI SPIRITSは、魂ストア限定フィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-Z戦士-」を10月18日に発売する。価格は5,500円 本商品は、「ドラゴンボールZ」より「スーパーサイヤ人孫悟空-Z戦士-」をS.H.Figuartsにて立体化