【VIVE Focus Vision】 10月18日 発売 価格： Consumer Edition：169,000円 Business Edition：214,000円 HTC VIVEは、新型VRヘッドセット「VIVE Focus Vision」を10月18日に発売する。2つのエディションがあり、価格は一般向けのConsumer Editionが169,000円、VIVE Business保証＆サービス（2年版）が付属した商用向けのBusiness Editionが214,