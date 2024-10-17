Ashley（アシュリー）が、ロングヒットとなった1st EP「DRAFT ONE」から約1年半ぶりとなる2nd EP「Focus（フォーカス）」を10月18日（金）に配信リリースする。2022年のデビュー以降、突き抜けたクールなルックスとそれに反するような天真爛漫なキャラ、圧倒的な歌唱力で、次世代バイリンガルシンガーとしてジャパニーズR&B・ヒップホップシーンに新しい風を吹かせてきたアシュリーだが、記念ではHIPHOPフェス＜POP YOURS＞、