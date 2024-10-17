気象台は、午後11時6分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を日南市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・日南市に発表南部平野部では、18日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報【発表】・土砂災害18日明け方にかけて警戒・浸水18日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間17日夜遅く