日本ライフラインは、心房細動に対するカテーテルアブレーション治療で使用される「心腔内除細動マルチカテーテル/BeeAT with inner Lumen」が、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。 日本ライフライン「心腔内除細動マルチカテーテル/BeeAT with inner Lumen」 日本ライフラインは、心房細動に対するカテーテルアブレーション治療で使用される「心腔内除細動マルチカテーテル/BeeAT with inner Lumen」が