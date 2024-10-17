フェティコ(FETICO)の2025年春夏コレクションより、新作ドレスやニットが登場。2025年1月より順次発売される予定だ。ヴィンテージ風の花柄ワンピース80年代のノスタルジックな世界観にインスパイアされた、フェティコの2025年春夏コレクション。中でも注目は、映画『Drowing by Numbers』から着想を得たという、ヴィンテージライクな“花柄”のマキシドレスだ。ほんのり透け感のある素材感と、デコルテを美しく見せる深めのVネック