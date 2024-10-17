＊米鉱工業生産（9月）22:15 結果-0.3％ 予想-0.2％前回0.3％（0.8％から修正）（前月比） ＊米設備稼働率（9月）22:15 結果77.5％ 予想77.9％前回77.8％（78.0％から修正）（前月比）