愛知県一宮市出身の車いすテニスプレーヤーの小田凱人（ときと）選手が17日、所属先の愛知県大口町の東海理化を訪問し、今シーズンの活動報告を行いました。 【写真を見る】車いすテニスでパリパラリンピック金メダルの小田凱人選手、所属先の東海理化に凱旋「マスターズの戦いも見てほしい」 小田選手は、パリパラリンピックでは史上最年少で金メダルを獲得しています。 今後の予定を聞かれると、「