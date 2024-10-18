ＤｅＮＡは１７日、巨人とのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージ第２戦（東京ド）で５併殺打を記録し、ＣＳ（パ・リーグのプレーオフ含む）の１試合最多を更新した。２０１２年のＣＳファイナルステージ第４戦で、巨人が記録した４を上回った。