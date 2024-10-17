?円熟エース?の力投も勝利にはつながらなかった。セ・リーグのＣＳファイナルステージ第２戦ＤｅＮＡ戦（１７日、東京ドーム）に先発した巨人・菅野智之投手（３５）は７回８３球を投げ６安打２失点の粘投。だが初戦に続き打線の援護が乏しく、チームは１―２で２連敗となった。試合後、背番号１８は７回のオースティンの勝ち越しソロに「調子が良かっただけに、あそこ（６回）で同点に追い付いてもらって、頭では分かってた