CARE GROUPは、内臓を中心とした施術を提供する「内臓ケア 豊中店」を2024年10月15日(火)に開院しました。オープンを記念し、初回の施術料が3,000円になるキャンペーンを10月末まで実施しています。 CARE GROUP「内臓ケア 豊中店」  店舗名： 内臓ケア 豊中店所在地： 大阪府豊中市赤阪1丁目1番9の2号営業： 10:00〜20:00休診日： 木曜日お盆、お正月予約： ホットペッパー https://beauty.hotpepper.jp/kr/s