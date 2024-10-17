アニメ映画「君の名は。」などで知られるアニメーション監督の新海誠氏（51）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、人気バンド「RADWIMPS」でギターを務める桑原彰（39）が脱退することが発表されたことについて言及した。新海氏はバンドの公式アカウンドによる投稿を引用し、「僕も僕たちの作品も、たくさんの素敵なものを桑原さんからいただきました。心から、ありがとうございました」と、桑原に感謝した。RAD