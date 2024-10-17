バルセロナは17日、今シーズン最初のエル・クラシコで特別ユニフォームを着用することを発表した。10月26日にレアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われる今季のクラシコ。バルセロナはこの一戦で、イギリス出身の世界的ロックバンドであるコールドプレイとコラボレートした特別ユニフォームを着用する。さらに、女子チームは11月2日に行われるエイバル戦で同じユニフォームを着用する。今回の特別ユニフォームに