◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク7―2日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高が2打席連発となるソロ本塁打を放った。4点リードの7回無死。日本ハム5番手福島の149キロ直球を強振。打球は左中間テラス席へと一直線に飛び込んでいった。16日の第1戦に1本、さらに17日も5回にソロ本塁打を放っており、これで2戦3発の大暴れとなった。試合後、小久