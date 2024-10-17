10月17日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』」（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。パリオリンピック総合馬術で銅メダルを獲得した初老ジャパンの大岩義明選手と、ウマ友のトラウデン直美と乗馬に行ったことを明かした。 -「オートマ車みたい」- 訪れたのは、雄大な富士山を望む御殿場の乗馬