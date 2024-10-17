給食に混入していた異物（金属片と推定） 17日、愛知県豊田市の小学校で給食に金属片とみられるものが混入していたことが分かりました。 豊田市によりますと、17日午後0時50分ごろ、豊田市立敷島小学校で、4年生の児童1人が給食のミートソースを食べていたときに、食器に長さ7ミリ程度、直径0.4ミリ程度の異物を発見しました。 その後、給食の調理場がある旭中学校から、豊田市の保健給食課に異物が混入したと