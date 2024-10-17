米１０年債利回りは４．０６１％に上昇して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.985（+0.047） 米10年債4.061（+0.049） 米30年債4.339（+0.043） ドイツ2.202（+0.018） 英国4.072（+0.008） カナダ3.132（+0.034） 豪州4.249（+0.044） 日本0.959（+0.011） ※米債以外は10年物