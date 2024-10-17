秋元康氏が総合プロデュースする新ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」のドキュメンタリー番組「Documentary of another IDOL3．0〜不合格者17名の再挑戦の物語〜」が、18日正午から動画サービスLeminoで配信スタートする。Rain Treeの17人は、昨年行われた「WHITE SCORPION」を生み出したオーディション「IDOL 3．0 PROJECT」最終審査の不合格者。これまで同グループの妹分「FINALIST」として活動してきた。今月8日