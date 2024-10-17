ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、10月17日の放送で、衆議院選挙に使われる税金について特集した。解説は日刊スポーツ元編集局長で編集委員の久保勇人が務めた。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「私たちの税金で行われる国政選挙です。衆議院選挙にはいったいいくらかかるのか。意外と知らな