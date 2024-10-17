ECB政策金利（10月）21:15 結果3.4% 予想3.4%前回3.65%（ECB政策金利) 結果3.25% 予想3.25%前回3.5%（ECB預金ファシリティ・レート) 結果3.65% 予想3.65%前回3.9%（ECB限界貸出ファシリティ)