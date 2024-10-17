2024年9月20日(金)に登場した「Apple Watch Series 10」は、Apple Watch史上最も薄いボディに大型化した常時表示ディスプレイを搭載しています。そんなApple Watch Series 10を4週間着用した結果、前モデルからの改善点や変わらない点が分かってきたので、まとめてみました。Apple Watch Series 10 - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/apple-watch-series-10/◆サイズの変化Apple Watch Series 10には42mmモデルと46mmモデル
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