½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤Ï27Æü¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Î°ìÉô¤äÃÞ»çÌî»Ô¡¢½ÕÆü»Ô¤Ê¤É¤ÎÊ¡²¬5¶è¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼¨¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹½¿Þ¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÊ¤¨¤ÈÀï¤¤Êý¤Ï¡£Á°²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¢Äé¤«¤Ê¤á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¢£Î©·ûÁ°¿¦¡¦Äé¤«¤Ê¤á»á¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤Ç¤­¤ëÂç¤­¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤òÈãÈ½¤·¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬É¬Í×¤È¤ÎÁÊ¤¨¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤