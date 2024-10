【想星のアクエリオン Myth of Emotions】 2025年1月~ 放送予定 放送局:TOKYO MX、テレビ愛知、tvk、BS朝日ほか 「想星のアクエリオン Myth of Emotions」キービジュアル DMM.comのアニメーションレーベル「DMM pictures」は、TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」を2025年1月より放送する。放送局はTOKYO MX、テレビ