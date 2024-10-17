11月7日（木）にOsaka Metro谷町線・堺筋線 天神橋筋六丁目駅、11月8日（金曜日）にOsaka Metro御堂筋線 新大阪駅にて、Osaka Shion Wind Orchestraによる『Osaka Metro コンサートmini』が開催される。 Osaka Shion Wind Orchestra (c)飯島 隆 同コンサートは2019年に初めて開催し、2020年以降は密を避けるため開催を中止、今回5年ぶりに復活する。駅構内で開催することで、移動のためだけではなく、ワクワク楽し